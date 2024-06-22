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12:21, 22 июня 2024Россия

Дроны ВСУ атаковали продовольственный магазин в российском регионе

Смирнов: в Теткино Курской области дроны ВСУ атаковали магазин, возник пожар

Фото: Telegram-канал Алексея Смирнова

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали продовольственный магазин в поселке Теткино Глушковского района Курской области, возник пожар. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По словам Смирнова, в результате атаки пострадавших нет. Возгорание ликвидировали подразделение спасателей и силы добровольной пожарной дружины.

Также после сбросов дронов возникли пожары в недействующем с 2022 года здании детского дома и одном многоквартирном доме. На данных объектах пожарные продолжают борьбу с огнем, уточнил врио губернатора.

Кроме того, по его данным, в населенном пункте Махновка Суджанского района в результате обстрела повреждения получили здания недействующей птицефабрики.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в небе над Белгородской областью российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотника.

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      Екатерина Подвигина
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