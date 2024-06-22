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12:16, 22 июня 2024Россия

Минобороны объявило о предотвращении террористической атаки Украины

МО России: в небе над Белгородской областью сбиты два украинских беспилотника

Фото: РИА Новости

В небе над Белгородской областью российскими средствами противовоздушной обороны сбиты два украинских беспилотника. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

По заявлению оборонного ведомства, таким образом российские военные предотвратили совершение Украиной террористической атаки. Уточняется, что попытка атаки была совершена около 11:00 по московскому времени (совпадает с местным).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в 10:58 по московскому времени объявлял сигнал ракетной опасности в регионе. Его действие продлилось до 11:05.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в «старых» российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

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      Марк Леонов
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