Годовалый ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой в Татарстане

В Татарстане годовалый мальчик выпал с москитной сеткой из окна многоэтажки

В Лениногорске Республике Татарстан годовалый ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает портал «Лениногорские известия».

Как рассказала 23-летняя мать мальчика, она играла с ним в комнате и в какой-то момент потеряла сознание. В это время мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Ребенок упал лицом на асфальт, его доставили в отделение реанимации детской больницы. У него диагностирован перелом подбородка.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.

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