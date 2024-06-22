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08:19, 22 июня 2024Россия

Годовалый ребенок выпал из окна вместе с москитной сеткой в Татарстане

В Татарстане годовалый мальчик выпал с москитной сеткой из окна многоэтажки

Фото: Anton Vaganov / Reuters

В Лениногорске Республике Татарстан годовалый ребенок выпал из окна квартиры на третьем этаже многоэтажного дома. Об этом сообщает портал «Лениногорские известия».

Как рассказала 23-летняя мать мальчика, она играла с ним в комнате и в какой-то момент потеряла сознание. В это время мальчик забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Ребенок упал лицом на асфальт, его доставили в отделение реанимации детской больницы. У него диагностирован перелом подбородка.

Следователям предстоит установить обстоятельства произошедшего.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина и трехлетний сын выпали из окна третьего этажа жилого дома на набережной Мойки.

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      Марина Совина
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