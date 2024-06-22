Компания по устойчивому строительству привлекла миллионы долларов

Компания по устойчивому строительству Bisly привлекла 6,7 млн долларов

Эстонская компания по устойчивому строительству домов Bisly привлекла 6,7 миллионов долларов. Об этом стало известно изданию ESG Tooday.

Полученные от инвесторов средства пойдут на расширение компании в Европе, в частности в Германии и Великобритании, где Bisly уже имеет несколько филиалов.

Bisly предоставляет клиентам умные технологии для автоматического или дистанционного управления различными системами в жилых и коммерческих зданиях, в том числе ОВиК (отопление, вентиляция и кондиционирование) и светом. Технологии компании создают цифрового двойника здания, чтобы на основе собранных данных со временем оптимизировать затраты энергии. По данным Bisly, их решения позволяют сократить вредные выбросы здания на 30 процентов.

Ранее шведский стартап Aira привлек 200 миллионов евро для установки тепловых насосов в Германии, которые признаны экологичной альтернативой кондиционерам.