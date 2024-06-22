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15:30, 22 июня 2024Интернет и СМИ

Медведев объяснил решение создать англоязычный Telegram-канал

Медведев создал англоязычный Telegram-канал из-за ограничений свободы слова в X

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил решение создать англоязычный канал, который он ранее завел в Telegram. Пост на эту тему появился в его аккаунте в соцсети X.

«X не предоставляет доступ к премиум-функциям, тем самым ограничивая свободу слова. Что ж... Придется ответить на эти манипуляции активным применением новой российской мегабомбы ФАБ-3000! Вы можете найти ее в моем новом Telegram-канале», — пошутил Медведев и прикрепил ссылку на свой новый канал.

О решении завести англоязычную страницу в Telegram он ранее сообщил в своем основном канале. «Специально для англосаксов решил сделать отдельный ресурс. Пусть наслаждаются!» — написал зампред Совбеза РФ.

Первой записью в новом канале стало стилизованное изображение американского лидера Джо Байдена, на котором его лицо представлено в виде черепа. Под изображением Медведев поздоровался с англоговорящими людьми.

Ранее сообщалось, что зампред Совбеза РФ назвал цель спецоперации на Украине. Медведев заявил, что Россия проводит ее, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе.

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      Олег Давыдов
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