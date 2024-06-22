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13:37, 22 июня 2024Россия

Медведев назвал цель спецоперации на Украине

Медведев заявил, что Россия проводит спецоперацию с целью искоренить фашизм

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Зампредседателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал цель спецоперации на Украине. На эту тему он высказался на своей странице во «ВКонтакте» в честь Дня памяти и скорби.

Медведев отметил, что 83 года назад началась Великая Отечественная война, которая принесла бесчисленные лишения, страдания и горе. На Советский Союз тогда обрушилась вся мощь покоренной нацистами Европы, добавил он. По словам зампреда Совбеза РФ, Россия никогда не забудет цену, которую народу СССР пришлось заплатить за свободу и независимость Родины.

Сегодня Россия проводит спецоперацию, чтобы полностью искоренить фашизм, вновь поднявший голову в Европе, заявил Медведев. При этом он отметил, что Европа предала итоги Второй мировой войны. «Сделаем все, чтобы уберечь нашу Родину от агрессоров-неонацистов, обеспечить безопасность и благополучие миллионов ее граждан. Низкий поклон нашим героическим Вооруженным силам. Враги России будут повержены!» — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев порассуждал о нелегитимности президента Украины Владимира Зеленского. Он заявил, что политик пытается руководить Украиной без каких-либо на то оснований, так как является самозванцем, чьи полномочия официально завершились 21 мая 2024 года.

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      Олег Давыдов
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