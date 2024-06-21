Зампред СБ Медведев: Зеленский руководит Украиной без каких-либо на то оснований

Владимир Зеленский пытается руководить Украиной без каких-либо на то оснований, так как является самозванцем, чьи полномочия официально завершились 21 мая 2024 года. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте».

В своих рассуждениях Медведев среди прочего опирался на положения Конституции Украины, в которой прописано, что президент страны обязан подписывать прошедшие парламент законы, кроме тех случаев, когда он наложил на документы вето. «Однако главарю преступного сообщества зеленскому Основной Закон не писан (...) Он не подписал и не вернул на повторное рассмотрение парламента (...) аж 32 закона», — отметил зампред СБ.

Ситуацию с законностью власти на Украине Медведев описал фразой «эти опереточные персонажи превратились в уголовников ещё в 2020-м» и проиллюстрировал цитатой из трагедии «Борис Годунов» поэта Александра Пушкина.

Назначенные ими должностные лица не являются властью. Они самозванцы и не вправе издавать каких-либо указаний. Что дальше? Ну, как у Пушкина:

(...) Народ в ужасе молчит.

Что ж вы молчите? Кричите: да здравствует царь Димитрий Иванович!

(Народ безмолвствует.) Дмитрий Медведев

Ранее автор Конституции Украины Дмитрий Табачник заявил, что власть Владимира Зеленского нелегитимна. Президент России Владимир Путин также высказывался о продлении полномочий президента Украины, заявив, что единственной легитимной властью в стране являются Рада и ее спикер.