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01:05, 22 июня 2024Экономика

Отключение электричества на Балканах назвали самым массовым за 30 лет

N1: Отключение электричества в балканских странах стало самым массовым за 30 лет

Фото: Dragisa Braunovic / Unsplash

Директор Национального диспетчерского центра Черногории Ранко Реджич назвал самым массовым за 30 лет отключение электричества, наблюдавшееся 21 июня на территории ряда балканских государств. Об этом сообщает канал N1.

Реджич заявил, что причины сбоя выяснят специалисты Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). «Они будут иметь подробную и точную информацию после проведения расследования», — добавил он.

Масштабные отключения электроэнергии произошли в Черногории, а также в соседних Албании, Боснии и Герцеговине и Хорватии, в регионе Далмация. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович уточнил, что электричество пропало на всей территории страны, кроме севера.

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что на территории Черногории также был зафиксирован крупный сбой в работе интернета

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      Маргарита Пименова
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