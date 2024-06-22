Отключение электричества на Балканах назвали самым массовым за 30 лет

N1: Отключение электричества в балканских странах стало самым массовым за 30 лет

Директор Национального диспетчерского центра Черногории Ранко Реджич назвал самым массовым за 30 лет отключение электричества, наблюдавшееся 21 июня на территории ряда балканских государств. Об этом сообщает канал N1.

Реджич заявил, что причины сбоя выяснят специалисты Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). «Они будут иметь подробную и точную информацию после проведения расследования», — добавил он.

Масштабные отключения электроэнергии произошли в Черногории, а также в соседних Албании, Боснии и Герцеговине и Хорватии, в регионе Далмация. Гендиректор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович уточнил, что электричество пропало на всей территории страны, кроме севера.

Международная служба мониторинга интернета NetBlocks сообщила, что на территории Черногории также был зафиксирован крупный сбой в работе интернета