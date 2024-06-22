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23:36, 22 июня 2024Россия

Патриарх Кирилл добился свободы для осужденного на Украине митрополита

Митрополит УПЦ Ионафан освобожден на Украине по ходатайству патриарха Кирилла

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Патриарх Кирилл при помощи ходатайства добился свободы для осужденного на Украине митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь), ранее осужденного на пять лет. Священнослужитель остро нуждается в лечении, его скоро доставят в Москву, указано на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

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