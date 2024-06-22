Патриарх Кирилл добился свободы для осужденного на Украине митрополита

Митрополит УПЦ Ионафан освобожден на Украине по ходатайству патриарха Кирилла

Патриарх Кирилл при помощи ходатайства добился свободы для осужденного на Украине митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (Елецких, Украинская православная церковь), ранее осужденного на пять лет. Священнослужитель остро нуждается в лечении, его скоро доставят в Москву, указано на сайте Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.