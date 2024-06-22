Первую за долгое время партию российской свинины поставили в Китай

Впервые с 2008 года Китай получил партию свинины из России

В апреле-мае этого года Китай впервые за 16 лет получил партию российской свинины на общую сумму в 677 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на китайские статистические данные.

По сведениям агентства, поставки свинины из РФ начались в апреле, но по стоимости составили лишь 953 долларов за весь месяц. Однако в мае российский импорт увеличился и превысил уже 676 тысяч долларов.

О поставках российской свинины в КНР также рассказывали на Петербургском экономическом форуме, прошедшем 5-8 июня. Согласно заявлению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, объемы поставок к началу июня уже достигли 4,26 тысячи тонн продукции, а к концу года они могут составить не менее 15 тысяч тонн.

Ограничения по импорту свинины из России действовали в Китае с 2008 года из-за африканской чумы свиней. В сентябре 2023 года они были отменены. Хотя ожидалось, что поставки начнутся в январе этого года, лишь в начале марта была направлена первая партия продукции, которая прибыла в КНР только через месяц.