В России рассказали о начале поставок в Китай одного вида продукции

Россельхознадзор: поставки свинины в Китай могут начаться в январе 2024 года

Россия может начать поставки свинины в Китай уже в январе 2024 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

Их, согласно достигнутым договоренностям, планируется запустить спустя месяц после подписания протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях, осуществленного 19 декабря во время визита российского премьер-министра Михаила Мишустина в Пекин. Подписи под документом поставили глава Россельхознадзора Сергей Данкверт и руководитель Главного таможенного управления КНР Юй Цзяньхуа.

Прекращения действия временных ограничений в отношении этого вида продукции, действовавших в Китае с 2008 года из-за африканской чумы свиней (АЧС), в стране добивалась несколько лет. Их отменили в сентябре «по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля АЧС в России», сообщало ведомство.

По оценкам Национального союза свиноводов, которые приводит агентство, ежегодные поставки российской свинины в Китай могут составить 150-200 тысяч тонн при общем прогнозируемом экспорте РФ в текущем году в объеме 250 тысяч тонн. При этом на рынке самой КНР сейчас наблюдается избыток свинины, подешевевшей в стране за год на 31,8 процента.