Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:07, 22 июня 2024Мир

Посол раскрыл детали заключения договора Россией и КНДР

Посол России в КНДР: договор Путина и Ким Чен Ына обсуждался еще в 2023 году
СюжетПриезд Ким Чен Ына в Россию

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Pool / Reuters

Договор президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына обсуждался еще в 2023 году на космодроме Восточный. Эти детали раскрыл посол России в КНДР Александр Мацегора, его слова приводит РИА Новости.

По словам посла, основные положения соглашений были обсуждены в прошлом году, и во время поездки Путина в Северную Корею договор был оформлен в соглашение и заключен.

«Саммит стал (...) итогом большой совместной работы, которая началась сразу после (...) на космодроме Восточный. Там Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын приняли принципиальное решение о подготовке нового базового договора», — заявил Мацегора.

Как отметил дипломат, все время с момента приезда Ким Чен Ына в Россию ведомства РФ и КНДР прорабатывали условия договора.

Путин и северокорейский лидер подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. Если такая угроза возникнет, стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Скрипали не хотят участвовать в расследовании дела об отравлении Стерджесс. Чем они объясняют свой отказ?

      Посол раскрыл детали заключения договора Россией и КНДР

      Раскрыта дата визита заместителя главы политбюро ХАМАС в Москву

      В Турции воздушный шар с пассажирами застрял между скалами

      Бывший премьер раскрыл смысл военной полиции на Украины

      Во Франции заявили о подготовке третьей мировой войны на Украине

      После ударов ВСУ оказались обесточены два села в Запорожской области

      Силы ПВО сбили несколько воздушных целей в российском регионе

      Даниил Медведев оценил значимость Олимпиады

      Названа причина эвакуации аэропорта Астрахани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше