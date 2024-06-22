Посол раскрыл детали заключения договора Россией и КНДР

Посол России в КНДР: договор Путина и Ким Чен Ына обсуждался еще в 2023 году

Договор президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына обсуждался еще в 2023 году на космодроме Восточный. Эти детали раскрыл посол России в КНДР Александр Мацегора, его слова приводит РИА Новости.

По словам посла, основные положения соглашений были обсуждены в прошлом году, и во время поездки Путина в Северную Корею договор был оформлен в соглашение и заключен.

«Саммит стал (...) итогом большой совместной работы, которая началась сразу после (...) на космодроме Восточный. Там Владимир Владимирович Путин и Ким Чен Ын приняли принципиальное решение о подготовке нового базового договора», — заявил Мацегора.

Как отметил дипломат, все время с момента приезда Ким Чен Ына в Россию ведомства РФ и КНДР прорабатывали условия договора.

Путин и северокорейский лидер подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Согласно документу, Россия и КНДР договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. Если такая угроза возникнет, стороны согласуют меры координации позиций и обеспечат сотрудничество в ее устранении.