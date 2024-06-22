Премьер Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ

Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Хабеком

Премьер Госсовета Китая Ли Цян отменил встречу с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком, прибывшим с визитом в КНР. Об этом сообщает Welt.

Немецкий политик заявил, что не имеет ни малейшего представления о причинах отмены. В Пекине лишь коротко объяснили, что назначенная на утро субботы «встреча не представляется возможной».

В сентябре 2023 года глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что тесные экономические связи с Китаем представляют угрозу для Германии и Евросоюза. По ее мнению, властям ЕС необходимо сократить зависимость от поставок продукции из КНР по аналогии с санкционными мерами против России.