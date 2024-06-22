Посетившего парламент Канады эсэсовца назвали причастным к расправе над гражданами СССР

Глава СК Бастрыкин: эсэсовец Гунько причастен к убийству пяти сотен граждан СССР

Приглашенный в парламент Канады для выступления эсэсовец Ярослав Гунько причастен к расправе над пятью сотнями граждан СССР. Причастным к преступлениям его назвал глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин, его слова приводит РИА Новости.

По заявлению Бастрыкина, Гунько и его подельники совершили военные преступления в районе поселка в Бродовском районе Украины.

«Хунка (другой вариант произношения фамилии Ярослава Гунько — прим. «Ленты.ру») и другие представители "Галичины" в 1944 году, выполняя преступные приказы вышестоящих командиров, находясь в населенном пункте Гута Пеняцкая», — заявил глава СК.

22 сентября 2023 года на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей был 98-летний Гунько, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». После международного скандала спикер ушел в отставку.