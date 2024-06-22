Прилепин начнет готовить в МГУ специалистов по «информационному противоборству»

Прилепин займет место преподавателя по «информационному противоборству» в МГУ

Писатель и публицист Захар Прилепин займет место преподавателя на факультете политологии Московского государственного университета им. Ломоносова (МГУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель партии «Справедливая Россия — За правду» и руководитель специальных проектов аппарата Прилепина Максим Ананьев.

По словам Ананьева, писатель начнет готовить в вузе специалистов в области «информационного противоборства». Обучение студентов пройдет в рамках программы «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны», которая реализуется в институте с 2022 года.

По окончании обучения студенты получат квалификацию по направлению «конфликтология».

Ранее публицист Прилепин объяснил, почему мировые звезды, у которых были гастроли в России, молчат о теракте в «Крокус Сити Холле». По его словам, в Европе человек, который публично хорошо отзывается о президенте РФ Владимире Путине, «должен быть радикально смелой личностью».