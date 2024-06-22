Россия нанесла массированный удар по территории Украины

МО России: ВС нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины

Вооруженные силы (ВС) России нанесли групповой удар по украинским энергетическим объектам, отвечающим за обеспечение электричеством военно-промышленного комплекса страны. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

Отмечается, что массированный удар был нанесен в ответ на попытки Киева нанести ущерб энергетике России.

«[Удар нанесен] высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в Минобороны.

Отдельно в ведомстве рассказали, что авиация, беспилотники и артиллерия уничтожили склады хранения безэкипажных катеров и дронов самолетного типа Украины, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах боевых действий.

Ранее представитель подполья сообщал, что у аэродрома близ украинского города Луцка, административного центра Волынской области, прогремел взрыв. По сообщению Лебедева, взрыв был мощным и мог затронуть расположенный в районе аэродрома подземный бункер.