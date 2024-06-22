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10:36, 22 июня 2024Бывший СССР

Близ украинского аэродрома прогремел взрыв

У аэродрома близ украинского Луцка прогремел взрыв

Фото: Leah Millis / Reuters

У аэродрома близ украинского города Луцка, административного центра Волынской области, прогремел взрыв. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

По сообщению Лебедева, взрыв был мощным и мог затронуть расположенный в районе аэродрома подземный бункер.

«Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ», — заявил представитель подполья.

В ночь с 21 на 22 июня на всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги.

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