Близ украинского аэродрома прогремел взрыв

У аэродрома близ украинского Луцка прогремел взрыв

У аэродрома близ украинского города Луцка, административного центра Волынской области, прогремел взрыв. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, его слова приводит РИА Новости.

По сообщению Лебедева, взрыв был мощным и мог затронуть расположенный в районе аэродрома подземный бункер.

«Известно, что на аэродроме находится серьезный подземный бункер, арочные укрытия для самолетов и два больших склада с ГСМ», — заявил представитель подполья.

В ночь с 21 на 22 июня на всей территории Украины объявляли сигнал воздушной тревоги.