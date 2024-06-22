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11:58, 22 июня 2024Ценности

Семенович описала роман с женатым мужчиной фразой «скоро это разрешится»

Новый избранник певицы Анны Семенович находится в бракоразводном процессе

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» и певица Анна Семенович ответила на новости о романе с женатым мужчиной. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

46-летняя артистка заявила, что на момент знакомства с новым избранником — Денисом — больше года назад мужчину связывали с женой «чисто юридические отношения». «Они уже не жили. Но так как его жена и ребенок живут в Германии, бракоразводный процесс занимает очень много времени», — сообщила Семенович.

В своей публикации певица призналась, что сейчас Денис находится в процессе расторжения брака, и понадеялась, что «скоро эта история разрешится». Она также опубликовала ролик, где вместе с возлюбленным едет в салоне автомобиля.

Поводом для откровений артистки стало обвинение в романе с женатым мужчиной от женщины по имени Марина Ш.

Ранее экс-солистка «Блестящих» поделилась неудачным опытом уменьшения груди

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      Олеся Мицкевич
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