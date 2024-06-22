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14:30, 22 июня 2024Силовые структуры

Свесившего ребенка из окна 13 этажа россиянина отправили под стражу

Суд в Петербурге арестовал мужчину, свесившего ребенка за ноги из окна 13 этажа
Начало событий в новости Россиянин свесил ребенка из окна 13 этажа и был задержан

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу Николая Рудавина, который свесил за ноги двухлетнюю дочь своей сожительницы из окна 13 этажа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он пробудет под арестом до 19 августа.

По версии следствия, вечером 15 июня Рудавин, находясь в квартире на 13 этаже по улице Белышева в Петербурге, в результате конфликта с сожительницей взял ее малолетнего ребенка за ноги и, имея умысел на расправу, свесил ее из окна. После длительных уговоров мужчина отпустил девочку, а затем вновь свесил ее из окна и вернул обратно.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на теле матери ребенка и самой девочки побои. Сейчас они находятся в больнице.

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      Олеся Мицкевич
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