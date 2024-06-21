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08:09, 21 июня 2024Силовые структуры

Россиянин свесил ребенка из окна 13 этажа и был задержан

В Петербурге полиция задержала мужчину, свесившего ребенка из окна 13 этажа

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнего местного жителя, который свесил двухлетнюю дочку сожительницы из окна 13 этажа многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 18 июня. Во время ссоры обвиняемый схватил ребенка за ноги и вывесил ее из окна головой вниз, после чего вернул обратно. В полицию о случившемся сообщили 19 июня. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на теле матери ребенка и самой девочки побои. Сейчас они в больнице.

Ранее суд в Ноябрьске приговорил к трем годам и одному месяцу колонии общего режима местного жителя, который истязал трех детей своей сожительницы.

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