Россиянин свесил ребенка из окна 13 этажа и был задержан

В Петербурге полиция задержала мужчину, свесившего ребенка из окна 13 этажа

В Санкт-Петербурге полиция задержала 36-летнего местного жителя, который свесил двухлетнюю дочку сожительницы из окна 13 этажа многоквартирного дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

По версии следствия, инцидент произошел 18 июня. Во время ссоры обвиняемый схватил ребенка за ноги и вывесил ее из окна головой вниз, после чего вернул обратно. В полицию о случившемся сообщили 19 июня. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили на теле матери ребенка и самой девочки побои. Сейчас они в больнице.

Ранее суд в Ноябрьске приговорил к трем годам и одному месяцу колонии общего режима местного жителя, который истязал трех детей своей сожительницы.