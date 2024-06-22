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00:15, 22 июня 2024Наука и техника

В Китае представили планшет-колонку

Lenovo выпустила планшет-колонку Tab Plus с восемью динамиками

Фото: Stringer / Reuters

Китайская корпорация Lenovo выпустила планшет Tab Plus, который имеет встроенную колонку. Об этом сообщает издание Android Authority.

В компании заявили, что девайс предназначен для просмотра видео и прослушивания музыки. Отличительной особенностью устройства является наличие аудиосистемы JBL с четырьмя матричными высокочастотными динамиками и четырьмя низкочастотными динамиками с силовой балансировкой. Аудиосистема имеет мощность 26 ватт.

Планшет поддерживает стандарт Dolby Atmos, стереозвук, имеет 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Также Tab Plus получил встроенную подставку для установки устройства во время прослушвания музыки.

Планшет Lenovo оснащен 11,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2К, имеет процессор MediaTek Helio G99, 8 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти. Также устройство получило аккумулятор емкостью 8000 милилампер-часов с быстрой зарядкой 45 ватт. Аппарат вышел с Android 14. Стоимость Lenovo Tab Plus составляет 290 долларов, или около 25 тысяч рублей.

Ранее специалисты ВНИИ «Сигнал» рассказали, что продолжают работы по дальнейшему совершенствованию комплекса управления артиллерией нового поколения «Планшет-А». В холдинге отметили, что современные технологии комплекса позволяют ему быть эффективным звеном в организации контрбатарейной борьбы.

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      Андрей Ставицкий
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