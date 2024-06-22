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02:09, 22 июня 2024Бывший СССР

Украина захотела провести второй мирный саммит до конца 2024 года

Жовква: Украина хочет провести второй мирный саммит до конца 2024 года

Фото: Eugene / Unsplash

Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев хочет провести второй мирный саммит по урегулированию конфликта с Россией до конца 2024 года. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Процесс не должен быть затянутым. Украина, как никто, хочет как можно быстрее мира», — высказался Жовква. При этом он уточнил, что Украина «точно не хочет мира на основе так называемого российского признания реальности».

Зеленский мог бы сесть за стол переговоров с Россией «хоть завтра», если бы РФ вывела войска с территории Украины, добавил Жовква.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Россия может принять участие во втором мирном саммите по урегулированию украинского конфликта при выполнении ее условий для диалога. Он отметил, что Москва всегда была настроена на диалог.

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      Маргарита Пименова
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