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11:46, 21 июня 2024Россия

В России высказались о возможности участия во втором мирном саммите по Украине

Депутат Чепа: участие России в саммите по Украине возможно на условиях Москвы
СюжетСанкции против России:

Фото: Urs Flueeler / Reuters

Россия может принять участие во втором мирном саммите по урегулированию украинского конфликта при выполнении ее условий для диалога, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности участия Москвы в следующей конференции.

По словам депутата, Киев и западные политики регулярно делают различные заявления о перспективах переговоров. В то же время он считает непонятными возможности такого формата, хотя отмечает, что Москва всегда была настроена на диалог.

Мы всегда стремились к переговорам. Начиная с 2014 года, мы к этому шли и идем. Когда была очень сложная ситуация на Украине в 2022 году, когда в Стамбуле велись переговоры, мы всегда стремились решить все вопросы не в окопах, а за столом переговоров

Алексей Чепадепутат Госдумы

«[Президент России Владимир] Путин перед балаганом в Швейцарии сделал заявление, которое говорит о наших требованиях к ведению переговоров. Если украинская сторона и стоящие за [президентом Украины Владимиром] Зеленским руководители захотят услышать, захотят вести переговоры, неважно, в каком формате это будет, тогда переговоры состоятся. Чем дальше это будет переноситься, тем переговоры будут сложнее для Украины», — сказал парламентарий.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Россия может принять участие в следующем саммите мира по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для этого можно задействовать формат зерновой инициативы.

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Предыдущий саммит прошел в Швейцарии 15-16 июня с участием более чем сотни делегаций разных стран и организаций. Москву на мероприятие не пригласили.

Накануне конференции Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной и назвал условия для начала диалога. Среди них был нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус соседней страны, официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Кроме того, он призвал отменить все санкции против России.

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