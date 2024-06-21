В России высказались о возможности участия во втором мирном саммите по Украине

Россия может принять участие во втором мирном саммите по урегулированию украинского конфликта при выполнении ее условий для диалога, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможности участия Москвы в следующей конференции.
По словам депутата, Киев и западные политики регулярно делают различные заявления о перспективах переговоров. В то же время он считает непонятными возможности такого формата, хотя отмечает, что Москва всегда была настроена на диалог.
Мы всегда стремились к переговорам. Начиная с 2014 года, мы к этому шли и идем. Когда была очень сложная ситуация на Украине в 2022 году, когда в Стамбуле велись переговоры, мы всегда стремились решить все вопросы не в окопах, а за столом переговоров
«[Президент России Владимир] Путин перед балаганом в Швейцарии сделал заявление, которое говорит о наших требованиях к ведению переговоров. Если украинская сторона и стоящие за [президентом Украины Владимиром] Зеленским руководители захотят услышать, захотят вести переговоры, неважно, в каком формате это будет, тогда переговоры состоятся. Чем дальше это будет переноситься, тем переговоры будут сложнее для Украины», — сказал парламентарий.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Россия может принять участие в следующем саммите мира по урегулированию украинского конфликта. По его словам, для этого можно задействовать формат зерновой инициативы.
Предыдущий саммит прошел в Швейцарии 15-16 июня с участием более чем сотни делегаций разных стран и организаций. Москву на мероприятие не пригласили.
Накануне конференции Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной и назвал условия для начала диалога. Среди них был нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус соседней страны, официальное международное признание российскими территориями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также Крыма. Кроме того, он призвал отменить все санкции против России.