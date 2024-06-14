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19:15, 14 июня 2024Бывший СССР

Зеленский прибыл в Швейцарию

Президент Украины Зеленский прибыл в Швейцарию на саммит по «формуле мира»

Фото: Michael Buholzer / Pool / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в саммите по своей «формуле мира». Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Впереди два дня активной работы», — написал украинский лидер. По словам главы государства, в мероприятии примут участие около 100 стран и международных организаций.

Ранее президент России Владимир Путин сделал Украине новое мирное предложение. В рамках него от Киева требуют признать нейтральный и безъядерный статус Украины, а также вывести войска с территорий Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.

В свою очередь, Владимир Зеленский назвал такое предложение Москвы ультиматумом. По его словам, новое предложение мира ничем не отличается от предыдущих.

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      Александр Курбатов
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