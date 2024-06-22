Украинские военные рассказали об отношении к ним в российском плену

Украинские военные рассказали о хорошем отношении к ним в российском плену

Военнослужащий 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Шульга рассказал, как оказался в российском плену и отношении россиян к его сдавшимся товарищам. Об этом пишут РИА Новости.

По его словам, к ним в колонии отнеслись лучше, чем их командование. «Военные Российской Федерации приняли [нас] отлично, накормили, напоили, обустроили», — сказал боец.

Также Шульга вспомнил, как украинские командиры постоянно обманывали бойцов, обещая то подвести боеприпасы, то прислать подкрепление. «В определенный момент понимаем, что просто кидают еще раз, еще на неделю», — сказал пленный.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что солдаты ВСУ массово сдаются в плен под Красногоровкой, темп сдачи равен примерно одной роте в месяц. Он добавил, что среди украинских солдат на направлении практически не осталось мотивированных бойцов.