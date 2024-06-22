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17:40, 22 июня 2024Мир

Ураган повредил два боевых вертолета в Польше

В Польше два боевых вертолета оказались повреждены из-за урагана

Фото: Reuters

В Польше два боевых вертолета — Ми-8 и Ми-17 — оказались повреждены из-за урагана. Об этом сообщает польский портал Defence24.

По сообщению издания, вертолеты в момент урагана находились в ангаре, в котором сильный ветер сорвал крышу, обломки которой повредили находящуюся внутри технику. Военные не исключают, что еще два вертолета могли получить повреждения, их обследуют специалисты.

В польской армии заявили, что нанесенный вертолетам ущерб оценивают как несерьезный, однако не уточнили, сколько времени займет восстановление техники.

Ранее в Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией.

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      Марк Леонов
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