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00:59, 1 мая 2024Мир

В Польше предупредили о переброске военной техники к границе с Россией

Польша перебросит военную техники к границе с Россией из-за учений НАТО
СюжетУчения НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Командование Вооруженных сил Польши на своей странице в соцсети X предупредило о массовой переброске военной техники на север страны. Отмечается, что передвижение войск, в том числе к границам России, связано с учениями НАТО Steadfast Defender 2024.

«Просим в ближайшее время сохранять особую осторожность, так как вы можете встретить на дорогах многочисленные военные колонны. Кульминация наступит в период с 4 по 6 мая», — сказано в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО у российских границ являются очередной попыткой западных стран втянуть Москву в гонку вооружений. По ее словам, Москва пристально наблюдает за «всеми маневрами Североатлантического блока и делает выводы».

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      Марина Совина
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