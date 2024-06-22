Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:22, 22 июня 2024Бывший СССР

В действиях ВСУ увидели подготовку к захвату ЗАЭС

Член ОП Рогов: удары по Энергодару могут быть частью плана по захвату ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Энергодару могут быть частью плана по захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Подготовку к боевым действиям за атаками ВСУ увидел член общественной палаты Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Рогова, Украина наносит удары по энергообъектам в городе, и их обесточивание может быть предвестником попытки высадки десанта у ЗАЭС.

«Ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской с целью обесточить и вывести из строя важные энергообъекты и линии связи. Это может делаться для того, чтобы попробовать на этом участке фронта форсировать реку (Днепр)», — порассуждал Рогов.

Последний удар по энергообъектам на левом берегу Днепра ВСУ совершили 21 июня — тогда Украина атаковала подстанцию «Радуга» в Энергодаре. В результате удара украинских войск поврежден трансформатор.

ЗАЭС перешла под контроль России в конце февраля 2022 года, в первые дни проведения спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер-министр Китая отменил встречу с вице-канцлером ФРГ. Как в Пекине объяснили отказ от общения с гостем?

      Москвичам рассказали о погоде в субботу

      В России рассказали о севших в лужу американцах после визита Путина в КНДР и Вьетнам

      Первую за долгое время партию российской свинины поставили в Китай

      «Эдмонтон» в финале плей-офф НХЛ побил достижение 79-летней давности

      Экс-главе АФК «Система» выбрали меру пресечения

      Десятки взрывов прогремели в Донецке

      В действиях ВСУ увидели подготовку к захвату ЗАЭС

      В ДНР рассказали о сдаче в плен военнослужащих ВСУ

      Пьяного 16-летнего подростка заподозрили в изнасиловании восьмиклассника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше