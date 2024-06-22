В Германии признались в неосведомленности Запада о российской сверхтяжелой бомбе ФАБ-3000

Bild: Запад не мог поверить в наличие у России сверхтяжелой бомбы ФАБ-3000

Запад не мог поверить в наличие у России сверхтяжелой бомбы ФАБ-3000. Это следует из видеорепортажа немецкого портала Bild.

В Германии признались, что для Запада было сложно даже представить, что Россия может обладать снарядом, который тяжелее, «чем микроавтобус Volkswagen». По заявлению журналиста издания, страны Запада не были осведомлены о том, сколь серьезные разрушения может нанести подобный снаряд.

Масса ФАБ-300 превышает три тонны, взрывчатого вещества — 1,3 тонны. Это не самая большая российская бомба — на вооружении России есть и ФАБ-9000-М54, вес которой превышает девять тонн.

Ранее о российской бомбе ФАБ-3000 пошутил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. На своей странице в соцсети X он написал, что ответит на нарушение западными порталами свободы слова «активным применением российской мегабомбы ФАБ-3000», и анонсировал новый Telegram-канал на английском языке.