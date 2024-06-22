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11:37, 22 июня 2024Мир

В ХАМАС заявили об открытости к любым мирным инициативам

Глава политбюро ХАМАС Хания: движение открыто к любым мирным инициативам

Фото: Ramadan Abed / Reuters

ХАМАС открыто к любым инициативам, которые направлены на достижение мира в секторе Газа, но при этом удовлетворят его основные требования. Об этом рассказал глава политбюро радикального палестинского движения Исмаил Хания, передает РИА Новости.

«Мы открыты для всех инициатив, которые удовлетворят требования сил сопротивления на переговорах о прекращении огня», — подчеркнул он, назвав среди требований полное прекращение атак, вывод армии Израиля, восстановление Газы, обмен пленными и оказание помощи мирным жителям.

По словам Хании, ХАМАС одобрило предложение о прекращении огня, которое было представлено Катаром и Египтом еще 6 мая. При этом он обвиняет руководство Израиля в том, что оно хотело внести изменения, недопустимые для радикального движения, и тем самым привело к срыву соглашения. По мнению главы политбюро, Израиль якобы «ставит политическую ловушку» и навязывает собственные условия.

Ранее в возможности достижения перемирия в секторе Газа усомнился президент США Джо Байден. Он заявил об этом после обсуждения предложенного Соединенными Штатами проекта трехэтапного соглашения о перемирии с лидерами стран G7.

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      Дмитрий Попов
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