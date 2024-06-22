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23:33, 22 июня 2024Культура

В Петербурге отменили концерт обвиненных в помощи ВСУ бардов

«Фонтанка»: в Санкт-Петербурге отменили концерт бардов Никитиных

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Global Look Press

В Санкт-Петербурге отменили концерт бардов Татьяны и Сергея Никитиных на фоне обвинений в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила «Фонтанка».

Речь идет о выступлении, которое должно было состояться 28 июня. Изначально афиша концерта присутствовала на сайте площадки, где он должен был пройти, и билетных операторов. 22 июня объявление исчезло.

Представитель концертной площадки в беседе с изданием заявил, что мероприятие действительно отменено. Он подчеркнул, что средства посетителям вернут билетные операторы. «Комментировать и кормить троллей я не буду», — сказал он.

В конце апреля ряд Telegram-каналов обвинил Никитиных в финансировании ВСУ. Сами барды заявили, что не помогали украинской армии и не планировали делать это. После этого был отменен концерт исполнителей, который должен был состояться 13 июня в Москве.

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