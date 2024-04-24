Барды Никитины отреагировали на обвинения в финансировании ВСУ

Барды Сергей и Татьяна Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ

Знаменитые в СССР артисты, авторы хита «Большой секрет для маленькой компании», барды Сергей и Татьяна Никитины отреагировали на обвинения в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом они сообщили на своем официально сайте.

Ранее появилась информация, что Никитины поддерживают ВСУ и участвуют в фестивале в Черногории, организованном уехавшей из России актрисой Чулпан Хаматовой. Кроме того, отмечалось, что артисты принимают участие в организации «Настоящая Россия», созданной для помощи Украине, а также переехали в США.

Исполнители заявили, что никогда не поддерживали и не собираются поддерживать ВСУ, а также назвали обвинения в их адрес «злонамеренной ложью и клеветой».

Мы за свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. И этим мы реально дорожим. Мы никогда не пели в угоду политики и политикам, не ждали от государства никаких благ — квартир, должностей и гонораров. Может то, что мы держали спину прямо в любых ситуациях, то, что порядочность, уважение к человеку, честность для нас не пустой звук, люди чувствовали и ценили Татьяна и Сергей Никитины

В своем заявлении барды также отметили, что отказались от участия в фестивале Хаматовой.

Помимо этого, Никитины подчеркнули, что не переезжали в США после начала специальной военной операции на Украине (СВО). По их словам, в Америке живет их сын и внуки, а потому на протяжении последних 30 лет они часто гостят у родственников на Западе.

Ранее стало известно, что российская поэтесса Юнна Мориц намерена запретить использовать свои стихи бардам Никитиным из-за того, что они якобы поддерживают ВСУ.