В Польше задумались о полном перекрытии границы с Белоруссией

Сикорский: Польша думает закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией

Польша изучает возможность закрытия последних действующих погранпунктов с Белоруссией. О возможном полном перекрытии границы заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики», — сказал Сикорский.

Ранее группа мигрантов перешла границу Белоруссии и Польши, а военнослужащие 1-й Варшавской бронетанковой бригады после предупредительных выстрелов в воздух в целях самообороны начали стрелять по земле, часть пуль попала в изгородь. Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности из-за стрельбы солдат.

Депутат сейма Польши Пшемыслав Виплер заявил, что солдаты стреляли не только в сторону мигрантов, но и в своих сослуживцев.

