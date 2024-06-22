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21:53, 22 июня 2024Мир

В Польше задумались о полном перекрытии границы с Белоруссией

Сикорский: Польша думает закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Польша изучает возможность закрытия последних действующих погранпунктов с Белоруссией. О возможном полном перекрытии границы заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в эфире телеканала TVN24.

«В связи с действиями Белоруссии мы рассматриваем закрытие всех погранпереходов. Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики», — сказал Сикорский.

Ранее группа мигрантов перешла границу Белоруссии и Польши, а военнослужащие 1-й Варшавской бронетанковой бригады после предупредительных выстрелов в воздух в целях самообороны начали стрелять по земле, часть пуль попала в изгородь. Президент Польши Анджей Дуда созвал Совет национальной безопасности из-за стрельбы солдат.

Депутат сейма Польши Пшемыслав Виплер заявил, что солдаты стреляли не только в сторону мигрантов, но и в своих сослуживцев.

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      Марина Совина
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