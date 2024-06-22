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10:28, 22 июня 2024Мир

В России осудили Германию за отказ от выплат блокадникам

Бастрыкин: отказ Германии от выплат блокадникам стал примером двойных стандартов

Фото: Russian Investigative Committee / Globallookpress.com

Отказ Германии от выплат гражданам России, пережившим блокаду Ленинграда, является проявлением двойных стандартов, поскольку немецкие власти продолжают выплачивать компенсации за геноцид в Намибии. На это обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщает РИА Новости.

«Германия ранее согласилась выплачивать Намибии крупные суммы за геноцид нескольких племен во время Первой мировой войны. Налицо политика двойных стандартов», — рассказал он, сопоставив память о колониальных практиках Германской империи и преступлениях Третьего рейха.

Хотя современная Германия признает ответственность за преступления вермахта в Ленинграде, но распространить выплаты на всех переживших блокаду власти ФРГ отказываются, отметил Бастрыкин. На данный момент подобная гуманитарная компенсация выплачивается лишь ленинградцам-евреям, которые пережили Холокост.

Ранее Александр Бастрыкин прокомментировал отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом. Он уточнил, что данное решение «говорит о многом», свидетельствует о цинизме современных немецких властей.

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      Дмитрий Попов
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