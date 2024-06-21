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06:10, 21 июня 2024Силовые структуры

Бастрыкин оценил отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

Бастрыкин: отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом говорит о многом
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Sputnik / Reuters

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», — подчеркнул глава СК.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о цинизме Германии в выплатах компенсаций блокадникам. «Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста», — рассказал он.

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      Марина Совина
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