Бастрыкин оценил отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом

Бастрыкин: отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом говорит о многом

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин прокомментировал отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», — подчеркнул глава СК.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил о цинизме Германии в выплатах компенсаций блокадникам. «Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста», — рассказал он.