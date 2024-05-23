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13:07, 23 мая 2024Мир

МИД Германии отказался признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Захарова: МИД Германии отказался признавать блокаду Ленинграда геноцидом

Фото: Boris Kudoyarov / RIA Novosti archive / Wikipedia

МИД Германии в ответе на ноту России отказался признавать блокаду Ленинграда актом геноцида. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«Германия отказывается признавать геноцидом блокаду Ленинграда. Это решение следует из ответа МИД ФРГ на ноту посольства России в Германии с соответствующим требованием российской стороны. Мы отвергаем эту позицию», — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что подобные решения властей ФРГ вызывают «устойчивое чувство отвращения, потому что это аморально».

18 марта МИД России направил Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. В ведомстве заявили о противоречивом подходе ФРГ к признанию актами геноцида ранее совершенных преступлений против человечности.

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      Дарья Устьянцева
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