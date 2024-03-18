МИД потребовал от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида

МИД России потребовал от Германии признать блокаду Ленинграда актом геноцида

МИД России направил Германии ноту с требованием признать блокаду Ленинграда и другие преступления Третьего рейха актом геноцида. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве заявили о противоречивом подходе ФРГ к признанию актами геноцида ранее совершенных преступлений против человечности. В частности, в МИД указали на признание Германией актов геноцида в колониальный период и отсутствие аналогичных заявлений по преступлениями против народов СССР.

«Российская сторона настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида», — говорится в документе МИД. В частности, в ведомстве потребовали признать на официальном уровне актом геноцида блокаду Ленинграда.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва не удивлена решением Германии защитить Израиль от обвинений в геноциде. Она подчеркнула, что это связано с отказом Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР.