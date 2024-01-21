В МИД оценили позицию Германии по защите Израиля

Захарова: Россия не удивлена защитой ФРГ Израиля от обвинений в геноциде

Москва не удивлена решением Германии защитить Израиль от обвинений в геноциде с учетом отказа Берлина признать вину за преступления Третьего рейха в СССР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте дипведомства.

«Это происходит на фоне безоговорочной поддержки, которую Берлин всегда оказывает Израилю без оглядки на ее последствия», — подчеркнула она.

По мнению дипломата, немецкие власти оказали Израилю медвежью услугу. Она отметила, что в соответствующем правительственном заявлении Берлин ссылается на «учет истории Германии и преступление против человечности в виде Холокоста», тем самым заявляя себя в качестве «эксперта» в вопросах массового уничтожения людей.

«Берлин продолжает отказываться признавать преступления национал-социализма против народов нашей страны геноцидом», — отметила Захарова, добавив, что Москва накопила достаточно доказательств, свидетельствующих о военных преступлениях и актах геноцида, совершенных войсками Третьего рейха на территории российских регионов.

Поведение немецких властей дипломат назвала недопустимым, безнравственным и аморальным.

Ранее ЮАР подала иск в Международный суд ООН против Израиля, мотивируя это тем, что действия Тель-Авива в секторе Газа являются геноцидом. Германия, в свою очередь, заявила о намерении противодействовать ЮАР.

