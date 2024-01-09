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19:42, 9 января 2024Мир

Венесуэла поддержала иск против Израиля в Международный суд ООН

Венесуэла поддержала иск ЮАР в Международный суд ООН против Израиля

Фото: Tomer Neuberg / Globallookpress.com

Венесуэла поддержала обращение ЮАР в Международный суд ООН в связи с действиями Израиля в секторе Газа, сообщается на сайте МИД республики.

«Венесуэла высоко оценивает исторический шаг, предпринятый ЮАР 29 декабря 2023 года против государства Израиль в Международном суде в связи с нарушением этой страной обязательств по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», — сказано в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что в последних докладах ООН сообщается о более чем 21 тысяче жертв конфликта, в основном женщин и детей, что подтверждает бесчеловечные действия Израиля. Венесуэла призывает осудить виновных в геноциде, агрессии против человечества и палестинского народа.

Ранее ЮАР подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля против палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа геноцидом. В свою очередь, МИД Израиля обратился к другим странам с просьбой выступить против инициированного процесса.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал «ужасающим и нелепым» данный иск. Он подчеркнул, что вопреки «лицемерию ЮАР» Израиль с гордостью представит свою позицию по применению самообороны.

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