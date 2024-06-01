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16:14, 1 июня 2024Мир

Лавров заявил о цинизме Германии в выплатах компенсаций блокадникам

Лавров: заявления Германии о выплатах блокадникам крайне циничны

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления властей Германии о выплатах жертвам блокады Ленинграда только лицам еврейского происхождения являются крайне циничными. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности», опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

«Мы обратились к ним [властям ФРГ] и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли (...). Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами холокоста», — рассказал дипломат.

Лавров подчеркнул, что он лично поднимал этот вопрос на уровне немецкого правительства, разговаривая в том числе с бывшим главой МИД ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, ныне занимающим пост президента Германии. Однако данные усилия ни к чему не привели.

Ранее Лавров заявил, что США прощают Украине все действия, так как она является удобным инструментом для борьбы с Россией. Дипломат также добавил, что Россия двадцать лет назад внесла в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против которой проголосовали Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что Москва остается приверженной задачам денацификации на Украине.

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      Максим Габриелян
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