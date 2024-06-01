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14:03, 1 июня 2024Мир

Лавров объяснил прощение США всех действий Украины

Лавров: США прощают Украине все, так как она используется для борьбы с Россией

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

США прощают Украине все действия, так как она является удобным инструментом для борьбы с Россией. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для проекта «Без срока давности», опубликованном на сайте дипломатического ведомства.

«Прощение им всего и вся, включая эти откровенные действия по внедрению нацистской теории и практики, стали обычным только потому, что эти люди устраивают Запад и Соединенные Штаты в качестве инструмента в борьбе против Российской Федерации», — рассказал дипломат.

Лавров также добавил, что Россия двадцать лет назад внесла в Генеральную Ассамблею ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, против которой проголосовали Соединенные Штаты. Он подчеркнул, что Москва остается приверженной задачам денацификации на Украине.

Ранее Лавров заявил, что будущие переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны основываться на принципах взаимной безопасности и учитывать «реалии на земле». Он подчеркнул, что мирная конференция с участием России и Украины должна учитывать усилия Китая по разрешению конфликта.

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