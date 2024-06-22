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15:28, 22 июня 2024Бывший СССР

В России рассказали о переходе в расчетах на нацвалюты еще с одной страной

Глава РСМД Тимофеев: Россия и Азербайджан могут перейти в расчетах на нацвалюты

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

На данный момент Россия и Азербайджан прорабатывают возможность перехода в расчетах на национальные валюты. Об этом рассказал генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

«После последних санкций США против Мосбиржи возникли проблемы с расчетами. В настоящее время идут переговоры между Москвой и Баку о переходе на нацвалюты», — подчеркнул он.

При этом санкции США и европейских стран также нанесли значительный ущерб российской торговле, добавил Тимофеев. В то же время они привели, по его словам, к увеличению товарооборота с дружественными странами, в частности с Китаем и Индией. Наконец, он обратил внимание на необходимость снижения монополии американского доллара для России.

Ранее Иван Тимофеев рассказал о возможности прекращения западных санкций, введенных в отношении РФ. По его мнению, их отмены не стоит ожидать даже в случае преодоления политических разногласий.

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      Дмитрий Попов
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