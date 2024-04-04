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05:55, 4 апреля 2024Мир

В России спрогнозировали срок действия санкций Запада

Гендиректор РСМД Тимофеев: быстрой отмены санкций против РФ не будет

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Быстрой отмены антироссийских санкций не будет даже в случае достижения политических соглашений, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, экономика России уже адаптировалась к ним. Страна переориентировала логистику своих торгово-экономических отношений с Запада на Восток.

Он напомнил, что Иран живет под американскими санкциями 45 лет. За это время они менялись: то наращивались Вашингтоном, то сокращались.

«Исходя из этого, предположу, что антироссийские санкции будут существовать долго, прогнозировать их можно на десятилетия вперед», — оценил специалист срок действия ограничительных мер. Тимофеев добавил, что за более чем 30 лет в стране была создана рыночная экономика, способная мобильно реагировать на любые вызовы.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к крупным финансовым учреждениям и призвал их заходить в новые регионы страны.

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      Марина Совина
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