Во Франции рассказали о конце «макронизма»

Экс-президент Олланд: во Франции пришел конец «макронизму»

«Макронизму» во Франции пришел конец. Об этом бывший президент страны Франсуа Олланд заявил в интервью агентству Франс Пресс, передает РИА Новости.

«Я считаю, что лучше всех кратко ситуацию охарактеризовал [экс-премьер] Эдуар Филипп, то есть макронизму пришел конец. Если он, правда, когда-либо существовал. Но с ним покончено», — сказал он.

Ранее Филипп заявлял, что, распустив парламент, президент Эммануэль Макрон «убил президентское большинство». По мнению бывшего премьера, Макрон, который не смог получить абсолютного большинства на выборах в парламент в 2022 году, получит еще меньше мест после следующего голосования.

На этом фоне Олланд заявил, что «макронизм» дорого обошелся Франции, нанеся ущерб партиям и общественному мнению.

Ранее в июне лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен сообщила, что президенту Франции Макрону придется уйти в отставку для урегулирования политического кризиса в стране.