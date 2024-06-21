Ле Пен назвала единственный способ справиться с кризисом во Франции

Ле Пен: Макрону придется уйти в отставку для разрешения политического кризиса

Президенту Франции Эммануэлю Макрону придется уйти в отставку для урегулирования политического кризиса в стране. Об этом заявила лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен, ее слова передает ТАСС.

Она отметила, что в сложившейся ситуации есть лишь три пути: перестановки, роспуск правительства и отставка главы государства. «Перестановки в таких обстоятельствах мне не кажутся полезными, роспуск парламента уже был на ближайший год. Поэтому президенту остается лишь вариант с отставкой», — считает Ле Пен.

Ранее лидер «Национального объединения» отказалась добиваться отставки Макрона в случае победы ее партии на внеочередных парламентских выборах.

9 июня Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента страны — Национального собрания, и назначил досрочные выборы, первый тур которых состоится 30 июня, второй — 7 июля.