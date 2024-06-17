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09:33, 17 июня 2024Мир

Ле Пен отказалась добиваться отставки Макрона в случае победы на парламентских выборах

Ле Пен отказалась в случае победы на выборах добиваться отставки Макрона
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен отказалась добиваться отставки президента Франции Эммануэля Макрона в случае победы ее партии на внеочередных парламентских выборах. Об этом она заявила в интервью Le Figaro.

«Я уважаю институты, я не призываю к институциональному хаосу. Просто будет сосуществование», — заявила Ле Пен.

При этом лидер партии отметила, что ей «ничто не помешает баллотироваться на президентских выборах» в 2027 году.

11 июня Макрон заявил, что не рассматривает отставку со своего поста, каким бы ни был результат внеочередных парламентских выборов.

Недавний опрос показал, что за партию Ле Пен на парламентских выборах готовы проголосовать порядка 36 процентов французов.

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      Елизавета Мытарева
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