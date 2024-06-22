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12:57, 22 июня 2024Мир

Во Франции заявили о подготовке третьей мировой войны на Украине

Политик Филиппо: действия США на Украине ведут к третьей мировой войне

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Разрешение Соединенными Штатами наносить Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по всей территории России ведет к началу третьей мировой войны. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на странице в социальной сети X.

«Полное безумие! Ястребы войны готовы на все, чтобы начать третью мировую», — указал он, отметив, что эскалация конфликта происходит накануне возможной победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который «хочет мира».

При этом, по мнению Филиппо, за решением США может последовать аналогичный шаг со стороны французского правительства. Оно также способно в ближайшее время разрешить ВСУ атаковать любую точку на российской территории, указал политик.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о возможности украинской армии наносить удары по территории РФ на границе Сумской области. Он также уточнил, что ВСУ имеют право сбивать самолеты в небе над Россией.

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      Дмитрий Попов
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