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12:02, 22 июня 2024Силовые структуры

Врио министра транспорта российского региона арестовали за превышение полномочий

Суд отправил под стражу врио министра транспорта Самарской области за превышения

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Самары арестовал временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог области Ивана Пивкина по делу о превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Чиновник пробудет под стражей до 20 августа.

Иван Пивкин был задержан сотрудниками полиции на своем рабочем месте в пятницу, 21 июня, по подозрению в превышении служебных полномочий. Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал врио министра транспорта «одним из самых одиозных» региональных чиновников, причастных к существующему в области преступному коррупционному картелю.

В доме чиновника прошли обыски.

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