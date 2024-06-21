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12:53, 21 июня 2024Силовые структуры

В служебном кабинете задержан министр транспорта российского региона

Полиция задержала врио министра транспорта Самарской области Пивкина

Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

Сотрудники полиции в рабочем кабинете задержали временно исполняющего обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивана Пивкина по подозрению в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, силовики проводят обыск дома у задержанного. В отношении министра расследуется уголовное дело, возбужденное по статье 286 УК РФ («Превышение полномочий»). Депутат назвал Пивкина «одним из самых одиозных» региональных чиновников, причастного к существующему в области преступному коррупционному картелю.

Хинштейн заявил, что все торги на ремонты и строительство дорог умышленно распределялись между своими подрядчиков, не допуская сторонние компании. В результате махинаций контракты заключались по завышенным ценам в отсутствие конкуренции. Подрядчики, в свою очередь, за такое покровительство отчисляли взносы в различные фонды, из которых затем деньги выводились и присваивались. Речь идет о миллиардах рублей, отметил депутат.

Также подрядчики оплачивали подарки Пивкину в виде гаджетов марки Apple. Он занимает свою должность 12 лет, уточнил Хинштейн и объяснил «непотопляемость» чиновника, по его словам, встроенного в коррупционную вертикаль с участием бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, арестованного по уголовному делу, и экс-губернатора Дмитрия Азарова.

13 мая сообщалось, что временно исполняющий обязанности министра транспорта Самарской области Александр Николаев, задержанный по делу о получении взяток, заключил досудебное соглашение.

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      Любовь Ширижик
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