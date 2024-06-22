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19:10, 22 июня 2024Мир

Йеменские хуситы заявили об атаке американского авианосца Dwight Eisenhower

Йеменские хуситы ракетами атаковали американский авианосец в Красном море

Фото: US NAVY / Reuters

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. Об этом заявил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа в эфире Al Masirah, пишет ТАСС.

По его словам, военный корабль был атакован с использованием баллистических и крылатых ракет в северной части моря.

Кроме того, Сариа добавил, что мятежники нанесли удары и по балкеру Transworld Navigator в Аравийском море. Атака происходила при помощи баллистических ракет.

Ранее йеменское «Ансар Аллах» продемонстрировало первый беспилотный катер собственного производства «Тоуфан-1». Портал Press24Net утверждает, что брандер вооружен 150 килограммами взрывчатки и отличается повышенной скоростью, высокой маневренностью и малозаметностью.

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      Олеся Мицкевич
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